Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Турко Мария
Турко Мария
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2002
Дата смерти
31.10.2003
Пол
Женский
Отец
Турко Андрей
1973 г.р.
Мать
Турко (Ролич) Ольга
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2002
Отец:
Турко Андрей
Мать:
Турко Ольга
Смерть
31.10.2003
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия