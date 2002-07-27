Турко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.2002

Дата смерти

31.10.2003

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2002

Отец: Турко Андрей

Мать: Турко Ольга

Смерть
31.10.2003
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