(Хамуло ?) Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1901
Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Дорогов Вениамин Данилович
Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович
Рождение ребёнка
13.05.1904
Дочь: Александра Даниловна
Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Капитолина Даниловна
Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович
Смерть
Неизвестно