(Хамуло ?) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хамуло ?) Агриппина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Дорогов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович

Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Дорогов Вениамин Данилович

Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович

Рождение ребёнка
13.05.1904

Дочь: Александра Даниловна

Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович

Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Капитолина Даниловна

Отец ребёнка: Дорогов ? Семенович

Смерть
Неизвестно
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