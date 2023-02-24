Дорогов ? Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1901
Мать ребёнка: Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Дорогов Вениамин Данилович
Мать ребёнка: Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
13.05.1904
Дочь: Александра Даниловна
Мать ребёнка: Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: Валентина Даниловна
Мать ребёнка: Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: Капитолина Даниловна
Мать ребёнка: Агриппина Степановна
Смерть
Неизвестно