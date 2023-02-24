Дорогов ? Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов ? Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Мать: Дорогова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Дорогов Михаил Данилович

Мать ребёнка: Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Дорогов Вениамин Данилович

Мать ребёнка: Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
13.05.1904

Дочь: Александра Даниловна

Мать ребёнка: Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: Валентина Даниловна

Мать ребёнка: Агриппина Степановна

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: Капитолина Даниловна

Мать ребёнка: Агриппина Степановна

Смерть
Неизвестно
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