Дорогова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1871
Дочь: Макрина Семеновна
Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Дорогов ? Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов ? Семенович
Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович
Смерть
Неизвестно