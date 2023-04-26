Дорогова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1871

Дочь: Макрина Семеновна

Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Дорогов ? Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов ? Семенович

Отец ребёнка: Дорогов Строевой Казак В 1854 Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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