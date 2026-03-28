Урядник Дорогов Степан Семенович
мужской, родился 24.03.1862
умер До 03.02.1888
ОтецДорогов Степанов Семен Перес. В 1851 Г. Иванович1835 г.р.
МатьДорогова (Моисеева Из Заренды) Наталья ИвановнаОколо 1836 г.р.
Супруги
Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья НикифоровнаОколо 1860 г.р.
Дети
Дорогов Александр Степанович21.08.1881 г.р.
Дорогов Домиан Степанович01.11.1882 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
24.03.1862
Отец: Дорогов Степанов Семен Перес. В 1851 Г. Иванович
Бракосочетание
11.06.1880
Рождение ребёнка
21.08.1881
Сын: Дорогов Александр Степанович
Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.
Сын: Дорогов Домиан Степанович
Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дорогова Мария Степановна
Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна
Смерть
До 03.02.1888