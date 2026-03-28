Урядник Дорогов Степан Семенович 24.03.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Урядник Дорогов Степан Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.03.1862

умер До 03.02.1888

Отец
Дорогов Степанов Семен Перес. В 1851 Г. Иванович1835 г.р.
Мать
Дорогова (Моисеева Из Заренды) Наталья ИвановнаОколо 1836 г.р.
Супруги
Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья НикифоровнаОколо 1860 г.р.
Дети
Дорогов Александр Степанович21.08.1881 г.р.
Дорогов Домиан Степанович01.11.1882 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1862

Отец: Дорогов Степанов Семен Перес. В 1851 Г. Иванович

Мать: Дорогова (Моисеева Из Заренды) Наталья Ивановна

Бракосочетание
11.06.1880

Жена: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
21.08.1881

Сын: Дорогов Александр Степанович

Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.

Сын: Дорогов Домиан Степанович

Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дорогова Мария Степановна

Мать ребёнка: Дорогова (Тюменцева Из Дорофеевки) Прасковья Никифоровна

Смерть
До 03.02.1888

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