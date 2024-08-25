Дунина (Свидзинская) Эмилия
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
23.06.1837 ст.
Деражное, Рівненська область
Рождение ребёнка
01.04.1839 ст.
Дочь: (Дунина) Розалия Петровна
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Тростянец, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.03.1841 ст.
Дочь: (Дунина) Людвика Петровна
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.05.1844 ст.
Дочь: (Дунина) Джозефа Петровна
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.09.1846 ст.
Сын: Дунин Иосиф Иероним Петрович
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
02.11.1848 ст.
Дочь: (Дунина) Олимпия Петровна
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.04.1850 ст.
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Дунина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно