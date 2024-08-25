Дунина (Свидзинская) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина (Свидзинская) Эмилия

Место рождения

Яполоть, Рівненська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Свидзинский Грегори

Мать: Свидзинская (Бернацкая) Магдалена

Яполоть, Рівненська область
Бракосочетание
23.06.1837 ст.

Муж: Дунин Пётр Игнатьевич

Деражное, Рівненська область
Рождение ребёнка
01.04.1839 ст.

Дочь: (Дунина) Розалия Петровна

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Тростянец, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.03.1841 ст.

Дочь: (Дунина) Людвика Петровна

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Берестовец, Рівненська область
Рождение ребёнка
07.05.1844 ст.

Дочь: (Дунина) Джозефа Петровна

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Берестовец, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.09.1846 ст.

Сын: Дунин Иосиф Иероним Петрович

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
02.11.1848 ст.

Дочь: (Дунина) Олимпия Петровна

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Колоденка, Рівненська область
Рождение ребёнка
03.04.1850 ст.

Сын: Дунин Мечислав Петрович

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Колоденка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Дунина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Дунин Пётр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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