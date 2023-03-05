Свидзинская (Бернацкая) Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свидзинская (Бернацкая) Магдалена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дунина Эмилия

Отец ребёнка: Свидзинский Грегори

Яполоть, Рівненська область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Захаржевская Петронела

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дубовская Марианна

Отец ребёнка: Свидзинский Грегори

Смерть
Неизвестно
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