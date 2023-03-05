Свидзинская (Бернацкая) Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дунина Эмилия
Отец ребёнка: Свидзинский Грегори
Яполоть, Рівненська область
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Захаржевская Петронела
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дубовская Марианна
Отец ребёнка: Свидзинский Грегори
Смерть
Неизвестно