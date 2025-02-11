Шаров Герасим
мужской, родился До 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Шарова Анна Алексеева1795 г.р.
Дети
(Шарова) Татьяна Герасимова1817 г.р.
Шаров Андрей Герасимов1819 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Шарова) Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шаров Яков Герасимов
Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Шарова) Агафья Герасимова
Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно