Шаров Герасим До 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаров Герасим

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1801, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Шарова Анна Алексеева1795 г.р.
Дети
(Шарова) Татьяна Герасимова1817 г.р.
Шаров Андрей Герасимов1819 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Шарова) Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шаров Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шаров Яков Герасимов

Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шаров Авдей Герасимов

Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Шарова) Агафья Герасимова

Мать ребёнка: Шарова Анна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.