Шарова Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова Анна Алексеева

Шарова Анна Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Шаров Герасим

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шаров Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Шаров Герасим

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шаров Яков Герасимов

Отец ребёнка: Шаров Герасим

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шаров Авдей Герасимов

Отец ребёнка: Шаров Герасим

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Герасимова

Отец ребёнка: Шаров Герасим

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
88 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Герасим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close