Шарова Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Шаров Герасим
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шаров Герасим
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шаров Яков Герасимов
Отец ребёнка: Шаров Герасим
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шаров Герасим
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Герасимова
Отец ребёнка: Шаров Герасим
Место жительства
1850
88 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаров Герасим
Смерть
Неизвестно