Волошин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волошин Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волошина) Евдокия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Григорий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Антон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно