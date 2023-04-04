Волошин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошин Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волошина) Евдокия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Григорий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Антон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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