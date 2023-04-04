Волошин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волошин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Ладымер
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Леонтий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно