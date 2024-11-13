Борисычева Дарья Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Борисычев Егор Федосеевич
Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сергей Федосеевич
Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович
Рождение ребёнка
?.06.1855
Дочь: Акулина Федосеевна
Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович
Смерть
Неизвестно