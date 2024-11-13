Борисычева Дарья Логиновна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисычева Дарья Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисычев Федосей Александрович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Борисычев Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сергей Федосеевич

Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1855

Дочь: Акулина Федосеевна

Отец ребёнка: Борисычев Федосей Александрович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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