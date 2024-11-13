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Борисычев Егор Федосеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841

Дата смерти

13.11.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Борисычев Федосей Александрович

Мать: Борисычева Дарья Логиновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
07.07.1862 ст.

Сын: Прокопий 1 Егорович

Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.07.1868

Сын: Прокопий 2 Егорович

Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.11.1889 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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