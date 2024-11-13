Борисычев Егор Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти13.11.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1862 ст.
Сын: Прокопий 1 Егорович
Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
?.07.1868
Сын: Прокопий 2 Егорович
Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Борисычева (Семушкина) Наталья или Анастасия Илларионовна
Смерть
13.11.1889 ст.