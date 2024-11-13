Борисычев Федосей Александрович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Александр Никитович
Мать: Евлокия Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Борисычев Егор Федосеевич
Мать ребёнка: Борисычева Дарья Логиновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сергей Федосеевич
Мать ребёнка: Борисычева Дарья Логиновна
Рождение ребёнка
?.06.1855
Дочь: Акулина Федосеевна
Мать ребёнка: Борисычева Дарья Логиновна
Смерть
Неизвестно