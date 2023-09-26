Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Найбороденко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Найбороденко Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Найбороденко Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Найбороденко Семён Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Найбороденко Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Найбороденко Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Найбороденко Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
01.09.1920

Сын: Найбороденко Николай Филиппович

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Найбороденко Вера Филипповна

Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Смерть
Неизвестно

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