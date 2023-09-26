Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Найбороденко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Сын: Найбороденко Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Дочь: Найбороденко Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Сын: Найбороденко Семён Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Дочь: Найбороденко Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Сын: Найбороденко Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Сын: Найбороденко Фёдор Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Сын: Найбороденко Николай Филиппович
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич
Дочь: Найбороденко Вера Филипповна
Отец ребёнка: Найбороденко Филипп Арсентьевич