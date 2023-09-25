Найбороденко Филипп Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Найбороденко Арсентий
Мать: не указана
Сын: Найбороденко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Сын: Найбороденко Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Дочь: Найбороденко Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Сын: Найбороденко Семён Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Дочь: Найбороденко Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Сын: Найбороденко Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Сын: Найбороденко Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Сын: Найбороденко Николай Филиппович
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна
Дочь: Найбороденко Вера Филипповна
Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна