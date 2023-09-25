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Найбороденко Филипп Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Найбороденко Арсентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Найбороденко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Найбороденко Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Найбороденко Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Найбороденко Семён Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Найбороденко Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Найбороденко Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Найбороденко Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
01.09.1920

Сын: Найбороденко Николай Филиппович

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Найбороденко Вера Филипповна

Мать ребёнка: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Смерть
1931

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