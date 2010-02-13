Найбороденко Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1920
Дата смерти13.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1948
Дочь: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Найбороденко Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найбороденко Александра Павловна
Смерть
13.02.2010