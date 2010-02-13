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Найбороденко Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1920

Дата смерти

13.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1920

Отец: Найбороденко Филипп Арсентьевич

Мать: Найбороденко (Кравченко) Аксинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найбороденко Александра Павловна

Рождение ребёнка
07.05.1948

Дочь: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Найбороденко Александра Павловна

Рождение ребёнка
14.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найбороденко Александра Павловна

Смерть
13.02.2010

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