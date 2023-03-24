Макарова Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1908 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1909 ст.
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
07.08.1912 ст.
Дочь: Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно