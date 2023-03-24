Макарова Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Макаров Иаков Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Сын: Макаров Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1908 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1909 ст.

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1911 ст.

Сын: Макаров Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1912 ст.

Дочь: Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Макаров Фёдор Степанович

Кашпир, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Фёдор Степанович

Смерть
Неизвестно
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