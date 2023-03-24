Макаров Иаков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иаков Фёдорович

Макаров Иаков Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Макаров Фёдор Степанович

Мать: Макарова Ксения Васильева

Бракосочетание
04.02.1913 ст.

Жена: Макарова Наталия Алексеева

Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-J73R?i=351&wc=W6DP-GHS%3A149364701%2C149884201%2C150612201%2C150666001&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close