Шашкина Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1978
Дата смерти03.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978
Отец: Шашкин Анатолий Николаевич
Мать: Лозбина Лидия Юрьевна
Рождение ребёнка
13.05.1999
Дочь: Савеных Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Савеных Андрей Тимофеевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2020