Шашкина Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкина Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1978

Дата смерти

03.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1978

Отец: Шашкин Анатолий Николаевич

Мать: Лозбина Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
13.05.1999

Дочь: Савеных Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Савеных Андрей Тимофеевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савеных Андрей Тимофеевич

Смерть
03.06.2020
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