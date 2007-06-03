Шашкин Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1953
Дата смерти03.06.2007
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953
Отец: Лазебный Иван Игнатьевич
Мать: Лазебная Нина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лозбина Лидия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна
Рождение ребёнка
18.04.1978
Дочь: Шашкина Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна
Смерть
03.06.2007