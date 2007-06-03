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Шашкин Анатолий Николаевич

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Место рождения

Уфимский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

28.08.1953

Дата смерти

03.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1953

Отец: Лазебный Иван Игнатьевич

Мать: Лазебная Нина Семёновна

Уфимский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лозбина Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна

Рождение ребёнка
18.04.1978

Дочь: Шашкина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Лозбина Лидия Юрьевна

Смерть
03.06.2007

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