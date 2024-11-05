Петина (Медведева) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияМосква, Въ домѣ Татарина Сафарова
Дата рождения29.07.1885 ст.
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1885 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №68, стр. 162 В другой метрической книге запись о рождении 1873г. Фонд: № 203, МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА. c 168... Показать все
Крещение
01.08.1885 ст.
Воспреемники Запасный Унтеръ офицеръ Симеонъ Тимоѳеевъ Комковъ и 14 Олонецкого полка рядоваго Матвѣя Кириллова Холодковa жена Анисія Васильева . МОСКВА ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ... Показать все
Бракосочетание
09.05.1911 ст.
Муж: Петин Иван Антонович
ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ НА ПУПЫШАХ. КНИГА БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ. ЦГА Москвы, фонд №2121, опись №3, дело №162, стр. 143 ОБЫСКЪ БРАЧНЫЙ. 1911 года Мая девятьми днѧ. По ѹказъ его імператорск... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Петин Иван Антонович
Рождение ребёнка
19.05.1913 ст.
Дочь: Аносова (Петина) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Петин Иван Антонович
Курской губерніи Щигровскаго уѣзда, Озеренской волости деревни Есенки крестьянинъ Иванъ Антоновъ Петинъ и законная жена его Евдокія Ѳеодорова, оба превославнаго вѣроисповѣданія. Пасп. кн. В. Пр. №526 ... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Петин Иван Антонович
Курской губерніи опустровскаго уѣзда, Озеренской воло студеревни Есенки крестьянинъ Иванъ Антоновъ Петинъ и законная жена его Евдокія Ѳеодорова, оба православнаго вѣроисповѣданія. Пасп. кн. прист. 2... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1916
Дочь: Петина (Петина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петин Иван Антонович
Курской губерніи Щегоровскаго уѣзда, Окренской волости деревни Есенки крестьянинъ Тванъ Антоновъ Петинъ взаконна) жена его Священникъ Ѳеодорова, оба православнаго вѣроисповѣданія. Пасп.кн. Прист. 2 у... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Петина Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Петин Иван Антонович