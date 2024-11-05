Аносова (Петина) Ольга Ивановна
Место рожденияМосква, в доме Никифорова ул. Волхонка, д. 9, стр. 2
Дата рождения19.05.1913 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
19.05.1913 ст.
Курской губерніи Щигровскаго уѣзда, Озеренской волости деревни Есенки крестьянинъ Иванъ Антоновъ Петинъ и законная жена его Евдокія Ѳеодорова, оба превославнаго вѣроисповѣданія. Пасп. кн. В. Пр. №526 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносов Иван
Крещение
22.05.1913 ст.
Воспреемники Крестьяне : Московской губерніи Серпуховскаго уѣзда , Вельяминовской волости с . Кишкина Ѳеодоръ Григорьевъ Медвѣдевъ и Владимирской губерніи и уѣзда Ставровской волости и села Матрона Ѳе... Показать все
Крещение
22.05.1913 ст.
Воспреемники. Крестьяне : Московской губерніи Серпуховскаго уѣзда , Вельяминовской волости с . Кишкина Ѳеодоръ Григорьевъ Мед вѣдевъ и Владимирской губерніи и уѣзда Ставровской волости и села Матрона ... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1938
Отец ребёнка: Аносов Иван
Смерть
1977