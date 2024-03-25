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Чубаков Константин Феодоров

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Чубаков Феодор Яковлев

Мать: Чубакова Екатерина Мартынова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
29.06.1898

Жена: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Егор Моисеев, Дмитрий Абрамов, Иродион Петров, Тимофей Евстев
Бракосочетание
29.06.1898

Жена: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Егор Моисеев, Дмитрий Абрамов, Иродион Петров, Тимофей Евсеев
Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: Сысоева Акилина Константинова

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Феодор Михайлов Чубаков, Дария Михайлова Чубакова
Рождение ребёнка
16.09.1902

Сын: Чубаков Димитрий Константинович

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Федор Михайлов Чубаков, Елена Иванова Панина
Рождение ребёнка
03.04.1905

Сын: Чубаков Василий Константинович

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Феодор Михайлов Чубаков и девица Клавдия Гаврилова Прибылова
Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Чубаков Алексей Константинов

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Федот Михайлов Чубаков, Клавдия Гаврилова Прибылова
Рождение ребёнка
01.04.1910

Дочь: Чубакова Мария Константинова

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Чубаков Георгий Константинов

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Григорий Герасимов Вилков, Марфа Федорова Панина Свид.38г
Рождение ребёнка
06.02.1915

Дочь: Чубакова Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов и Мария Федорова Панина
Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: Чубакова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Чубакова Василиса Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Феодоров Чубаков и Марфа Феодорова Панина
Смерть
Неизвестно
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