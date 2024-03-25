Чубакова (Прибылова) Василиса Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Прибылов Гавриил Никитин
Бракосочетание
29.06.1898
Поручители Егор Моисеев, Дмитрий Абрамов, Иродион Петров, Тимофей Евстев
Бракосочетание
29.06.1898
Поручители Егор Моисеев, Дмитрий Абрамов, Иродион Петров, Тимофей Евсеев
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: Сысоева Акилина Константинова
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Феодор Михайлов Чубаков, Дария Михайлова Чубакова
Рождение ребёнка
16.09.1902
Сын: Чубаков Димитрий Константинович
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Федор Михайлов Чубаков, Елена Иванова Панина
Рождение ребёнка
03.04.1905
Сын: Чубаков Василий Константинович
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Феодор Михайлов Чубаков и девица Клавдия Гаврилова Прибылова
Рождение ребёнка
07.03.1908
Сын: Чубаков Алексей Константинов
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Федот Михайлов Чубаков, Клавдия Гаврилова Прибылова
Рождение ребёнка
01.04.1910
Дочь: Чубакова Мария Константинова
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Рождение ребёнка
15.04.1913
Сын: Чубаков Георгий Константинов
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Григорий Герасимов Вилков, Марфа Федорова Панина Свид.38г
Рождение ребёнка
06.02.1915
Дочь: Чубакова Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов и Мария Федорова Панина
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: Чубакова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Чубаков Константин Феодоров
Восприемники Иван Феодоров Чубаков и Марфа Феодорова Панина
Смерть
Неизвестно