Чубакова Екатерина Мартынова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти25.06.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Мартын Евстегнеев
Мать: Епистимия Игнатова
Бракосочетание
16.03.1872
Поручители Михаил Евдокимов, Яков Варнавов, Димитрий Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1875
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Абрам Мартынов Галкин, Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
18.12.1877
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемник Абрам Мартынов, Лука Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Чубаков Константин Феодоров
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: Евгения Феодорова
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Георгий Моисеев, Праскева Мартынова
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Чубаков Феодосий Феодоров
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Дмитрий Мартынов, Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
26.06.1890
Дочь: Панина Марфа Феодорова
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Егор Моисеев, Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
08.03.1893
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Дмитрий Абрамов и Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1895
Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев
Восприемники Дмитрий Абрамов, Евдокия Иванова
Смерть
25.06.1900
Умерла в 44года от чахотки