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Чубакова Екатерина Мартынова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

25.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мартын Евстегнеев

Мать: Епистимия Игнатова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.03.1872

Муж: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Михаил Евдокимов, Яков Варнавов, Димитрий Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1875

Сын: Чубаков Василий Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Абрам Мартынов Галкин, Гликерия Афанасьева
Рождение ребёнка
18.12.1877

Сын: Чубаков Андрей Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Абрам Мартынов, Лука Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Чубаков Константин Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: Евгения Феодорова

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Георгий Моисеев, Праскева Мартынова
Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Чубаков Феодосий Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Дмитрий Мартынов, Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
26.06.1890

Дочь: Панина Марфа Феодорова

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Егор Моисеев, Стефанида Стефанова
Рождение ребёнка
08.03.1893

Сын: Чубаков Алексей Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Дмитрий Абрамов и Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Чубаков Иван Феодоров

Отец ребёнка: Чубаков Феодор Яковлев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Дмитрий Абрамов, Евдокия Иванова
Смерть
25.06.1900
Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Умерла в 44года от чахотки
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