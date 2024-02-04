Агафья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1847 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1848 ст.
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
18.10.1851 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
23.01.1853 ст.
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
28.07.1855 ст.
Дочь: Пырикова (Дроздова) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
02.02.1858 ст.
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Рождение ребёнка
01.09.1869 ст.
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов
Смерть
Неизвестно