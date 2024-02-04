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Агафья Гаврилова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.09.1847 ст.

Муж: Дроздов Андрей Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.11.1848 ст.

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1851 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1853 ст.

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1855 ст.

Дочь: Пырикова (Дроздова) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1858 ст.

Сын: Дроздов Никифор Андреев

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1864 ст.

Сын: Дроздова Сергей Андреев

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1869 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Дроздов Андрей Семенов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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