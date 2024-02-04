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Дроздова Сергей Андреев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.09.1864 ст.

Дата смерти

20.12.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864 ст.

Отец: Дроздов Андрей Семенов

Мать: Агафья Гаврилова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Трофимова

Рождение ребёнка
12.01.1884 ст.

Дочь: (Дроздова) Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1887 ст.

Сын: Дроздов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Дочь: (Дроздова) Мария Сергеева

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: (Дроздова) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1895 ст.

Сын: Дроздов Сергей Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Дроздов Константин Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: (Дроздова) Анна Сергеева

Мать ребёнка: Фекла Трофимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.12.1898 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От брюшного тифа

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