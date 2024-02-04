Дроздова Сергей Андреев
Место рождения
Дата рождения07.09.1864 ст.
Дата смерти20.12.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1864 ст.
Отец: Дроздов Андрей Семенов
Мать: Агафья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
12.01.1884 ст.
Дочь: (Дроздова) Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
16.07.1887 ст.
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.
Дочь: (Дроздова) Мария Сергеева
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: (Дроздова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
23.06.1895 ст.
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Сын: Дроздов Константин Сергеев
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: (Дроздова) Анна Сергеева
Мать ребёнка: Фекла Трофимова
Смерть
20.12.1898 ст.
От брюшного тифа