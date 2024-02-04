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Дроздов Никифор Андреев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1858 ст.

Отец: Дроздов Андрей Семенов

Мать: Агафья Гаврилова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Жена: Евдокия Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Сын: Дроздов Семен Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Сын: Дроздов Георгий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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