Дроздов Никифор Андреев
Место рождения
Дата рождения02.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1858 ст.
Отец: Дроздов Андрей Семенов
Мать: Агафья Гаврилова
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Жена: Евдокия Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.
Сын: Дроздов Георгий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно