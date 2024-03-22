Костемиров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костемиров Павел

Место рождения

Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Костемиров Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемиров забыто I Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемиров забыто II Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костемирова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костемирова Полина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костемирова Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемиров Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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