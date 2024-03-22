Костемиров Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1897
Сын: Костемиров Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемиров забыто I Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемиров забыто II Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костемирова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костемирова Полина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костемирова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемиров Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно