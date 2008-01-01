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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1876Новопанское, с. каз.при рч. безымянной.1212221922924Церковь православная 1. Волостное и сельское правления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
706. Новопанское, село бывшее государственное, при речке Жраке, дворов 351, жителей 2437, волостное правление (уездный город 12 в), церковь православная, богадельня, 4 ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Новопанское117212538111312442642398665[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новопанское село3549при речке без имени, впад. в р. Жраку4501617162832456012—волостн. правл.Церк. кам. постр. в 1815 г. зем. шк. см., каз. вин. лавка, зем. биб. и вол. пр., 7 мел. лав. 3 кузн. 3 прос., 1 масл., 2 шерст., 2 хл. магазина, чайная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
999Новопанскоесело54°20'с.ш.39°04'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617448101с Новопанскоесело