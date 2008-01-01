село Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новопанское

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1876Новопанское, с. каз.при рч. безымянной.1212221922924Церковь православная 1. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Новопанская волость
706. Новопанское, село бывшее государственное, при речке Жраке, дворов 351, жителей 2437, волостное правление (уездный город 12 в), церковь православная, богадельня, 4 ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Новопанская волость
село Новопанское117212538111312442642398665[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Новопанская волость
Новопанское село3549при речке без имени, впад. в р. Жраку4501617162832456012волостн. правл.Церк. кам. постр. в 1815 г. зем. шк. см., каз. вин. лавка, зем. биб. и вол. пр., 7 мел. лав. 3 кузн. 3 прос., 1 масл., 2 шерст., 2 хл. магазина, чайная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
999Новопанскоесело54°20'с.ш.39°04'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Новопанское сельское поселение
61617448101с Новопанскоесело

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