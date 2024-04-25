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Никита Максимович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.09.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1836 ст.

Отец: Васьков Максим Петрович

Мать: Агафья Митрофановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
16.09.1836 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Климент Петров и умершего крестьянина из Глятково Дмитрия Сергеева жена Наталья Петрова.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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