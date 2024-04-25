Никита Максимович
Место рождения
Дата рождения14.09.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1836 ст.
Отец: Васьков Максим Петрович
Мать: Агафья Митрофановна
Крещение
16.09.1836 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Климент Петров и умершего крестьянина из Глятково Дмитрия Сергеева жена Наталья Петрова.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно