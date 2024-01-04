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Максим Петрович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.01.1802 ст.

Дата смерти

07.10.1859 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

С 1768 по 1778 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1802 ст.

Отец: Петр Иванов

Мать: Елена Петрова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
18.01.1802 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Филипп Николаев.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Никита Максимович

Мать ребёнка: Агафья Митрофановна

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Жил с отцом.
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Дочь: Евфимия Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Митрофановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Митрофановна

Смерть
07.10.1859 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
Похороны
11.10.1859 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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