Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1802 ст.
Дата смерти07.10.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1802 ст.
Отец: Петр Иванов
Мать: Елена Петрова
Крещение
18.01.1802 ст.
Крестный отец Филипп Николаев.
Место жительства
1818
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Никита Максимович
Мать ребёнка: Агафья Митрофановна
Место жительства
1840
Исповедная роспись. Жил с отцом.
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Дочь: Евфимия Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Митрофановна
Смерть
07.10.1859 ст.
От чахотки.
Похороны
11.10.1859 ст.