Мавра Максимовна
Место рождения
Дата рождения26.04.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1840 ст.
Отец: Васьков Максим Петрович
Мать: Агафья Митрофановна
Крещение
28.04.1840 ст.
Крестные: Антон Петрович Васьков и крестьянская жена Акилина Андреева.
Бракосочетание
02.02.1859 ст.
Свидетели Федот Мартемьянов и Димитрий Захаров, Захар Антонов и Спиридон Михайлов.
Рождение ребёнка
25.09.1859 ст.
Сын: Оброскин Андрей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Пантелеймон Васильевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно