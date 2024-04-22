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Мавра Максимовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.04.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1840 ст.

Отец: Васьков Максим Петрович

Мать: Агафья Митрофановна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.04.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Антон Петрович Васьков и крестьянская жена Акилина Андреева.
Бракосочетание
02.02.1859 ст.

Муж: Пантелеймон Васильевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Димитрий Захаров, Захар Антонов и Спиридон Михайлов.
Рождение ребёнка
25.09.1859 ст.

Сын: Оброскин Андрей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Васильевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
Неизвестно
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