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Пантелеймон Васильевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.07.1832 ст.

Дата смерти

08.06.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1832 ст.

Отец: Василий Амвросиевич

Мать: Агафья Силина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
20.07.1832 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Дмитрий Захаров и Силы Федотова дочь девица Пелагея.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
02.02.1859 ст.

Жена: Мавра Максимовна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Димитрий Захаров, Захар Антонов и Спиридон Михайлов.
Рождение ребёнка
25.09.1859 ст.

Сын: Оброскин Андрей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Мавра Максимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
08.06.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От воспаления.
Похороны
10.06.1865 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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