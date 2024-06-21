Пантелеймон Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1832 ст.
Дата смерти08.06.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1832 ст.
Отец: Василий Амвросиевич
Мать: Агафья Силина
Крещение
20.07.1832 ст.
Крестные: Дмитрий Захаров и Силы Федотова дочь девица Пелагея.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
02.02.1859 ст.
Жена: Мавра Максимовна
Свидетели Федот Мартемьянов и Димитрий Захаров, Захар Антонов и Спиридон Михайлов.
Рождение ребёнка
25.09.1859 ст.
Сын: Оброскин Андрей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Мавра Максимовна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Смерть
08.06.1865 ст.
От воспаления.
Похороны
10.06.1865 ст.