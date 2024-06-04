Старцев Илья Леонов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Старцова) Авдотья Ильина
Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855
Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Старцев Иван Ильин
Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно