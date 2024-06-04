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Старцев Илья Леонов

Место рождения

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Старцев Леон (Леонтий) Ефимов

Мать: (Климкова) Стефанида Михайлова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Старцова) Авдотья Ильина

Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855

Сын: Старцев Артемий Ильич

Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Старцов Дмитрий Ильин

Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Старцев Иван Ильин

Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Старцов Евдоким Ильин

Мать ребёнка: Старцева Авдотья Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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