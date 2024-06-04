Старцева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старцев Илья Леонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Старцова) Авдотья Ильина
Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855
Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Старцев Иван Ильин
Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов
Смерть
Неизвестно