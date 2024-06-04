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Старцева Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Илья Леонов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Старцова) Авдотья Ильина

Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1854 по 1855

Сын: Старцев Артемий Ильич

Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Старцов Дмитрий Ильин

Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Старцев Иван Ильин

Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Старцов Евдоким Ильин

Отец ребёнка: Старцев Илья Леонов

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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