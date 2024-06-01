Старцев Леон (Леонтий) Ефимов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Старцов Ефим Егоров
Мать: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старцова Пелагея Иванова
Бракосочетание
23.10.1821
Климковы Николаевского прихода
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Старцова) Авдотья Леонова
Мать ребёнка: (Климкова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Старцев Илья Леонов
Мать ребёнка: (Климкова) Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
06.01.1841
Дочь: Старцов Максим Леонов
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Старцова) Аксинья Леонова
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1845
Дочь: (Старцова) Ирина (Арина) Леонова
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
04.07.1847
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Старцов Антон Леонов
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Старцов Иван Леонов
Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно