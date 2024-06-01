Старцев Леон (Леонтий) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Леон (Леонтий) Ефимов

Место рождения

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Старцов Ефим Егоров

Мать: Евдокия Ефимова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
23.10.1821

Жена: (Климкова) Стефанида Михайлова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Климковы Николаевского прихода
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Старцова) Авдотья Леонова

Мать ребёнка: (Климкова) Стефанида Михайлова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Старцев Илья Леонов

Мать ребёнка: (Климкова) Стефанида Михайлова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.01.1841

Дочь: Старцов Максим Леонов

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Старцова) Аксинья Леонова

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1845

Дочь: (Старцова) Ирина (Арина) Леонова

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1847

Сын: Старцов Стефан Леонов

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Старцов Антон Леонов

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Старцов Иван Леонов

Мать ребёнка: Старцова Пелагея Иванова

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

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