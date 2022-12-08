Matis Ewald
Место рожденияс. Октябрьское
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти08.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1954
Дочь: Федина (Матис) Галина Эвальдовна
Мать ребёнка: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1957
Мать ребёнка: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна
Развод
Около 1970
Рождение ребёнка
03.01.1986
Дочь: (Matis) Julia
Мать ребёнка: Matis (Kremer) Rosa Eduard
Смерть
08.12.2022