Matis Ewald — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMatis Ewald

Matis Ewald

Место рождения

с. Октябрьское

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

08.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: Matis Emil

Мать: Matis (Neugebauer) Plantina (Plantiene)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Matis (Kremer) Rosa Eduard

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.1954

Дочь: Федина (Матис) Галина Эвальдовна

Мать ребёнка: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Матис Сергей Эвальдович

Мать ребёнка: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Развод
Около 1970

Жена: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1986

Дочь: (Matis) Julia

Мать ребёнка: Matis (Kremer) Rosa Eduard

Смерть
08.12.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.