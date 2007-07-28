Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна
Место рожденияс. Мокроусово
Дата рождения03.03.1931
Дата смерти28.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Matis Ewald
Рождение ребёнка
27.09.1954
Дочь: Федина (Матис) Галина Эвальдовна
Отец ребёнка: Matis Ewald
Рождение ребёнка
01.04.1957
Отец ребёнка: Matis Ewald
Развод
Около 1970
Муж: Matis Ewald
Смерть
28.07.2007
Причина смерти: Болезнь