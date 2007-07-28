Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Место рождения

с. Мокроусово

Дата рождения

03.03.1931

Дата смерти

28.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931

Отец: Фомягин Николай Ильич

Мать: Фомягина (Субботина) Лукерья Анастасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Matis Ewald

Рождение ребёнка
27.09.1954

Дочь: Федина (Матис) Галина Эвальдовна

Отец ребёнка: Matis Ewald

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Матис Сергей Эвальдович

Отец ребёнка: Matis Ewald

Развод
Около 1970

Муж: Matis Ewald

Смерть
28.07.2007
Причина смерти: Болезнь

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