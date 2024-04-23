Федина (Матис) Галина Эвальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Матис) Галина Эвальдовна

Место рождения

Троицк

Дата рождения

27.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954

Отец: Matis Ewald

Мать: Матис (Фомягина) Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Федин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Федин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Владимир

Рождение ребёнка
20.07.1975

Дочь: Филимонова (Федина) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Федин Владимир

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