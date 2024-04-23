Федина (Матис) Галина Эвальдовна
Место рожденияТроицк
Дата рождения27.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954
Отец: Matis Ewald
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Федин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федин Владимир
Рождение ребёнка
20.07.1975
Дочь: Филимонова (Федина) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Федин Владимир