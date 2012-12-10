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Налётов Виктор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1932

Дата смерти

10.12.2012

Пол

Мужской

Отец

С 1898 по 1899 г.р.

Мать

С 1901 по 1904 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1932

Отец: Налетов Максим Васильевич

Мать: Налетова Мария Александровна

Бракосочетание
02.07.1960

Жена: Налётова (Гусак) Лидия Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Налётова (Гусак) Лидия Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Налётова (Гусак) Лидия Ивановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
10.12.2012
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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