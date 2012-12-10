Налётов Виктор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1932
Дата смерти10.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1932
Бракосочетание
02.07.1960
Рождение ребёнка
04.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Налётова (Гусак) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Налётова (Гусак) Лидия Ивановна
Смерть
10.12.2012