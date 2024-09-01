Налетова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налетова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1901 по 1904

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1901 по 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунина (Налетова) Зоя Максимовна

Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова (Налетова) Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налетов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1932

Сын: Налётов Виктор Максимович

Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич

Смерть
Около 1977

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