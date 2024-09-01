Налетова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1901 по 1904
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1901 по 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунина (Налетова) Зоя Максимовна
Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьянова (Налетова) Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1932
Сын: Налётов Виктор Максимович
Отец ребёнка: Налетов Максим Васильевич
Смерть
Около 1977