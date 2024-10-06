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Путилин Игнат Федотович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина Марфа Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Путилина Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Путилина Марфа Александровна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1892

Сын: Путилин Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Путилина Марфа Александровна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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