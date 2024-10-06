Путилин Игнат Федотович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1890
Дочь: Путилина Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Путилина Марфа Александровна
Рождение ребёнка
28.09.1892
Сын: Путилин Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Путилина Марфа Александровна
Смерть
Неизвестно