Путилина Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Игнат Федотович

Рождение ребёнка
27.05.1890

Дочь: Путилина Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Путилин Игнат Федотович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1892

Сын: Путилин Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Путилин Игнат Федотович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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