Шведовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1784 ст.
Сын: Шведовский Василий Самуилович
Отец ребёнка: Шведовский Самуил Антонович
Рождение ребёнка
27.09.1786 ст.
Сын: Шведовский Иван Самуилович
Отец ребёнка: Шведовский Самуил Антонович
Рождение ребёнка
08.02.1789 ст.
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Шведовский Самуил Антонович
Рождение ребёнка
05.06.1793 ст.
Дочь: Ирина Самуиловна
Отец ребёнка: Шведовский Самуил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно