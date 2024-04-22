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Шведовский Самуил Антонович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шведовский Антон Иванович

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1784 ст.

Сын: Шведовский Василий Самуилович

Мать ребёнка: Шведовская Мария

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.09.1786 ст.

Сын: Шведовский Иван Самуилович

Мать ребёнка: Шведовская Мария

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
08.02.1789 ст.

Дочь: Анна Самуиловна

Мать ребёнка: Шведовская Мария

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
05.06.1793 ст.

Дочь: Ирина Самуиловна

Мать ребёнка: Шведовская Мария

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Мария

Смерть
Неизвестно
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