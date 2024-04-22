Шведовский Самуил Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шведовский Антон Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1784 ст.
Сын: Шведовский Василий Самуилович
Мать ребёнка: Шведовская Мария
Рождение ребёнка
27.09.1786 ст.
Сын: Шведовский Иван Самуилович
Мать ребёнка: Шведовская Мария
Рождение ребёнка
08.02.1789 ст.
Дочь: Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Шведовская Мария
Рождение ребёнка
05.06.1793 ст.
Дочь: Ирина Самуиловна
Мать ребёнка: Шведовская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шведовская Мария
Смерть
Неизвестно