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Кузнецов Валентин Леонидович

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

14.08.1970

Дата смерти

12.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1970

Отец: Кузнецов Леонид Валентинович

Мать: Кузнецова Людмила Александровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Военная служба
С 15.11.1988 по 15.11.1990
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
войсковая часть № 14038, Восточный центр дальней космической связи
Образование
С 1990 по 1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
студент Астраханского строительного техникума
Бракосочетание
11.01.1992

Жена: Кузнецова Ирина Геннадьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Образование
02.03.1993
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
квалификация техник-строитель-технолог по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"
Рождение ребёнка
09.03.1993

Сын: Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Геннадьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
12.05.1996
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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