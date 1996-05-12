Кузнецов Валентин Леонидович
Место рождения
Дата рождения14.08.1970
Дата смерти12.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1970
Военная служба
С 15.11.1988 по 15.11.1990
Галенки, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
войсковая часть № 14038, Восточный центр дальней космической связи
Образование
С 1990 по 1993
студент Астраханского строительного техникума
Бракосочетание
11.01.1992
Образование
02.03.1993
квалификация техник-строитель-технолог по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"
Рождение ребёнка
09.03.1993
Сын: Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Геннадьевна
Смерть
12.05.1996