Кузнецов Леонид Валентинович
Место рождения
Дата рождения13.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946
Образование
С 1963 по 1965
Саратов, город Саратов, Саратовская область
студент Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
Образование
С ?.10.1965 по ?.06.1968
студент геолого-разведочного факультета Грозненского нефтяного института
Работа или профессия
С 01.08.1968 по 24.09.1969
геофизик-оператор группы машинной обработки, Ямало-Ненецкий геофизический трест
Работа или профессия
С 24.09.1969 по 12.05.1970
старший геофизик, Ямало-Ненецкий геофизический трест
Бракосочетание
03.10.1969
Военная служба
С 26.05.1970 по 02.06.1971
Троицкое, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
войсковая часть 51943 1040-й зенитный ракетный полк Дальневосточный военный округ
Рождение ребёнка
14.08.1970
Сын: Кузнецов Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Александровна
Получение воинского звания/чина
30.10.1972
лейтенант
Получение воинского звания/чина
11.04.1978
старший лейтенант