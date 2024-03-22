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Кузнецов Леонид Валентинович

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

13.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1946

Отец: Кузнецов Валентин Васильевич

Мать: Кузнецова Вера Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Образование
С 1963 по 1965
Саратов, город Саратов, Саратовская область
студент Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
Образование
С ?.10.1965 по ?.06.1968
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
студент геолого-разведочного факультета Грозненского нефтяного института
Работа или профессия
С 01.08.1968 по 24.09.1969
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
геофизик-оператор группы машинной обработки, Ямало-Ненецкий геофизический трест
Работа или профессия
С 24.09.1969 по 12.05.1970
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
старший геофизик, Ямало-Ненецкий геофизический трест
Бракосочетание
03.10.1969

Жена: Кузнецова Людмила Александровна

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Военная служба
С 26.05.1970 по 02.06.1971
Троицкое, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
войсковая часть 51943 1040-й зенитный ракетный полк Дальневосточный военный округ
Рождение ребёнка
14.08.1970

Сын: Кузнецов Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Кузнецова Людмила Александровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Получение воинского звания/чина
30.10.1972
лейтенант
Получение воинского звания/чина
11.04.1978
старший лейтенант
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