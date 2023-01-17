Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

09.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1993

Отец: Кузнецов Валентин Леонидович

Мать: Кузнецова Ирина Геннадьевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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