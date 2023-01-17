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Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович
Кузнецов-Липецкий Никита Валентинович
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Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
09.03.1993
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Валентин Леонидович
1970 г.р.
Мать
Кузнецова (Липецкая) Ирина Геннадьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1993
Отец:
Кузнецов Валентин Леонидович
Мать:
Кузнецова Ирина Геннадьевна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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